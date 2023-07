DJ MARKETWATCH: Reservas petrolíferas devem diminuir - DOE

(DJ Bolsa)-- As reservas globais de petróleo devem diminuir ao longo dos próximos 15 meses, mas os receios sobre a economia global e as perspetivas de menor procura por energia devem limitar quaisquer ganhos dos preços, de acordo com o relatório mensal de curto prazo do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, divulgado na terça-feira.

A decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo,...