DJ MARKETWATCH: Resultados da Boeing batem expectativas

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. sobem 4,4% para um máximo de 18 meses no pré-mercado esta quarta-feira, depois de a empresa ter reportado receitas e free cash flow no segundo trimestre que bateram as estimativas, com a robustez no negócio de aviões comerciais.

Os prejuízos líquidos aumentaram para $563 milhões, ou $0,93 por ação, face a $149 milhões, ou $0,25 por ação, ...