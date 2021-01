DJ MARKETWATCH: Serviços da AWS e Google com falhas no nordeste dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os serviços da Google, detida pela Alphabet Inc., e da Amazon Web Services, uma unidade da Amazon.com Inc., registaram uma subida das falhas reportadas sobretudo no nordeste dos EUA. Por volta das 1115, hora local, a Google, o Gmail e a AWS começaram a registar um aumento das falhas nos respetivos serviços, concentradas entre Boston e Washington D.C., de acordo com a Downdetector.com. Na última verificação, os serviç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone