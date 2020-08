DJ MARKETWATCH: Tesco vai criar 16.000 empregos permanentes no segmento online

(DJ Bolsa)-- A operadora britânica de supermercados Tesco pretende criar 16.000 novas funções permanentes no segmento online. As funções vão incluir 10.000 colaboradores para montar os cabazes dos clientes, 3.000 motoristas e uma série de outros postos de trabalho. A Tesco disse que vai oferecer empregos aos que pretenderem ingressar na empresa de forma temporária. Antes da pandemia, cerca de 9% das vendas da Tesco eram online.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

