DJ MARKETWATCH: Trabalhadores da Google formam sindicato para mudar empresa

(DJ Bolsa)-- Um grupo de trabalhadores da Alphabet Inc., a dona da Google, disse esta segunda-feira que formou um sindicato que pretende levar a alterações na estrutura da empresa.

Os engenheiros de software Parul Koul e Chewy Shaw escreveram num artigo de opinião publicado no New York Times que estão entre os mais de 200 trabalhadores da Alphabet nos EUA que criaram o Sindicato de Trabalhadores da Alphabet, afiliado no sindicato ...

