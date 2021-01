DJ MARKETWATCH: Trump não vai estar presente na tomada de posse de Biden

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta sexta-feira no Twitter que não planeia estar presente na tomada de posse do presidente-eleito, Joe Biden, a 20 de janeiro, depois de ter reconhecido a derrota eleitoral na quinta-feira. "Para todos os que perguntaram, não estarei na tomada de posse a 20 de janeiro", escreveu Trump.

- Por Victor Reklaitis