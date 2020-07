DJ MARKETWATCH: Trump não vê possibilidade de segundo acordo comercial com China

(DJ Bolsa)-- O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta sexta-feira que não vê possibilidade de haver um segundo acordo comercial com a China. "Não penso nisso agora. O relacionamento com a China foi gravemente danificado", disse Trump, em conversa com os jornalistas no Air Force One durante um voo para a Florida. O presidente culpou a pandemia pela quebra dos vínculos bilaterais. "Podiam ter parado [a pandemia]. Não a pararam", disse Trump.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone