DJ MARKETWATCH: Twitter sobe, Tesla desce com compra por Musk mais perto

(DJ Bolsa)-- As ações da Twitter Inc. sobem 1,3% no pré-mercado esta sexta-feira, depois de a empresa ter dito que expirou o período de espera no âmbito da lei Hart-Scott-Rodino referente ao acordo de compra com o CEO da Tesla Inc., Elon Musk.

A lei dá aos reguladores tempo para rever potenciais questões concorrenciais. O expirar do período de espera de 30 dias era uma das condições para o fecho

