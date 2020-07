DJ MARKETWATCH: Uber vai comprar Postmates por $2,65 mil milhões -media

(DJ Bolsa)-- A Uber Technologies Inc. chegou a acordo para comprar a empresa de serviços de entrega de comida Postmates por cerca de $2,65 mil milhões, segundo notícias de domingo. A Bloomberg News e o New York Times noticiaram ambos o acordo, que deve ser anunciado formalmente esta segunda-feira. A Postmates vai ser integrada no serviço da Uber Eats, com o responsável da Uber Eats, Pierre-Dimitri Gore-Coty, a gerir a empresa resultante, diziam as notícias.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

