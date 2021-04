DJ MARKETWATCH: UBS sobe Apple para comprar com expectativas do mercado automóvel

(DJ Bolsa)-- Os analistas do UBS liderados por David Vogt reviram em alta a recomendação da Apple para comprar, face a neutral, e aumentaram o preço-alvo para $142, face a $115. "Embora a nossa análise da receita e procura do iPhone impulsione em alta as nossas estimativas para o ano fiscal de 2022 e o nosso valor 'estratégico' para $128 (face a $115), a nossa análise do mercado automóvel e do investimento de dois anos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone