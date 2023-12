DJ MARKETWATCH: UnitedHealth vai ter encargo de $7mM após venda das operações no Brasil

(DJ Bolsa)-- A UnitedHealth Group Inc. disse esta sexta-feira que vai registar um encargo de cerca de $7 mil milhões, tendo concordado em vender as operações no Brasil a um investidor privado. A seguradora de saúde disse que o encargo é o resultado das perdas cumulativas com a taxa cambial. A empresa disse que o resultado líquido de 2024 será impactado como resultado do encargo, mas o outlook do lucro por ação ajustado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.