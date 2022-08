DJ MARKETWATCH: UPS encomenda mais 8 aviões de carga 767 à Boeing

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. anunciou esta segunda-feira uma encomenda da United Parcel Service Inc. por mais oito aviões de transporte de carga 767. Isso aumentará a frota de entregas da UPS de aviões 767 para 108. "Esta encomenda repetida da UPS é um testamento das impressionantes capacidades de transporte de carga do avião 767 e demonstra ainda mais a liderança de mercado da Boeing no segmento de transportes de carga", disse ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone