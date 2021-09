DJ MARKETWATCH: Vacina da AstraZeneca pode causar doença nervosa "muito rara"

(DJ Bolsa)-- Existe pelo menos uma "possibilidade razoável" de a vacina da AstraZeneca para a Covid-19, a Vaxzevria, poder causar o síndrome de Guillain-Barré, uma grave inflamação nervosa que pode provocar a perda de sensibilidade e movimento e dificuldades respiratórias, disse a Agência Europeia de Medicamentos. O regulador disse que a ocorrência é "muito rara" -- menos de um caso em 10.000 -- e recomendou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

