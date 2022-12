DJ MARKETWATCH: Vacina oncológica da Merck, Moderna com resultados promissores

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. Inc. e a Moderna Inc. disseram esta terça-feira que a vacina experimental contra o cancro baseada em mRNA reduziu o risco de recorrência ou morte quando usada em conjunto com o Keytruda da Merck em pacientes com melanoma em estágio avançado. As ações da Merck sobem 1,9%, enquanto as ações da Moderna disparam 24,7%. O estudo de Fase 2b comparou o tratamento combinado com o Keytruda. As empresas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.