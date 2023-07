DJ MARKETWATCH: Veículos elétricos da Mercedes poderão usar rede da Tesla nos EUA

(DJ Bolsa)-- A fabricante automóvel alemã Mercedes-Benz disse esta sexta-feira que os proprietários dos veículos elétricos da marca nos EUA terão acesso à rede de carregamentos rápidos da Tesla Inc. no próximo ano. A Mercedes-Benz é a primeira fabricante alemã a seguir os passos da Ford Motor Co. e da General Motors Co. ao assinar um acordo com a Tesla para o uso da rede de carregamentos rápidos "Supercharger"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.