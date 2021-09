DJ MARKETWATCH: Vendas homólogas da Ford caem um terço em agosto

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. reportou um total de vendas de veículos em agosto que representa um terço do número do período homólogo, com fortes quedas em todos os tipos de veículos, embora os veículos elétricos tenham disparado em dois terços para um novo recorde de agosto. As vendas totais foram de 124.176 veículos, menos 33,1% do que no período homólogo, com as carrinhas a caírem 29,4%, os SUV a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

