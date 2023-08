DJ MARKETWATCH: Verizon apela aos acionistas para rejeitarem oferta da TRC Capital

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. revelou esta quinta-feira que recebeu a 2 de agosto uma notificação de uma "mini tender offer" por parte da TRC Capital Investment Corp. para comprar até 3 milhões de ações comuns da Verizon. O preço de oferta de $31,95 está 2,9% abaixo dos níveis atuais, e estavam 4,4% abaixo do nível de fecho das ações a 1 de agosto. A empresa de telecomunicaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.