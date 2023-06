DJ MARKETWATCH: Verizon, AT&T afundam após notícia de planos wireless da Amazon

(DJ Bolsa)- As ações da Verizon Communications Inc. perdem 5,1% esta sexta-feira depois de a Bloomberg ter noticiado que a Amazon.com Inc. manteve conversações com operadoras móveis sobre disponibilizar serviços wireless a membros do serviço Prime. A AT&T Inc. perde 5% depois da notícia e as ações da T-Mobile US Inc. afundam 9%. Entretanto, a Dish Network Corp. dispara 20,8%. Citando fontes próximas do assunto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.