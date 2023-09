DJ MARKETWATCH: Verizon aumenta dividendo em 2%; yield implícita sobe para 7,73%

(DJ Bolsa)-- A Verizon Communications Inc. planeia aumentar o dividendo trimestral em $0,0125 para $0,665 por ação, disse a empresa esta quinta-feira. Este aumento de quase 2% representa a 17ª subida anual consecutiva do dividendo. "A nossa abordagem consistentemente disciplinada de impulsionar um forte cash flow, operar o negócio e servir os nossos clientes mais uma vez colocou a administração numa posição de aumentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.