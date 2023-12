DJ MARKETWATCH: Vision Pro da Apple pode estar pronto até fevereiro - media

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. está a acelerar a produção do headset de realidade mista Vision Pro para conseguir fazer o lançamento do produto até fevereiro. A produção do headset no valor de $3.499, que competirá com os produtos da Meta Platforms Inc. e da Microsoft Corp., está a avançar rapidamente nas fábricas na China, de acordo com uma notícia da Bloomberg que cita fontes com conhecimento do assunto. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.