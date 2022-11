DJ MARKETWATCH: Vodafone vai receber $7,1mM em parceria com GIP, KKR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Vodafone disse que chegou a acordo para criar uma joint venture com a GIP e a KKR para manter a participação de 82% da telecom na Vantage Towers, que também vai fazer uma oferta pelas ações da operadora de torres de telecomunicações. A Vodafone disse que o negócio vai resultar um proveito em dinheiro mínimo de EUR3,2 mil milhões e um máximo entre EUR5,8 mil milhões e EUR7,1 mil milhões ...