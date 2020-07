DJ MARKETWATCH: Walmart atribui novo bónus de $428 milhões aos trabalhadores

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse esta terça-feira que vai gastar mais $428 milhões em bónus aos seus trabalhadores.

O valor inclui um bónus de $300 para os trabalhadores de loja em regime de tempo inteiro, um bónus de $150 para os trabalhadores em part time e temporários, e bónus para condutores, gestores e gestores assistentes de clubes, centros de distribuição e outras áreas de negócio.