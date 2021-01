DJ MARKETWATCH: Walmart cai após saída de responsável pelo comércio eletrónico

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse que Mark Lore, responsável pelas operações de comércio eletrónico da gigante do retalho, vai sair da empresa depois de mais de quatro anos no cargo. As ações da Walmart recuam 0,9%.

Lore integrou a Walmart em setembro de 2016, depois de a empresa ter adquirido o site de comércio eletrónico Jet.com, de que Lore foi fundador e CEO.