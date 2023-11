DJ MARKETWATCH: Walmart cai no pré-mercado após projeções fracas

(DJ Bolsa)-- As ações da Walmart Inc. afundam quase 8% no pré-mercado esta quinta-feira, depois de a retalhista ter apresentado projeções para o total do ano que ficaram abaixo do consenso. Isto ofuscou lucros e receitas acima do esperado no terceiro trimestre.

A empresa sediada no Arkansas reportou um lucro líquido de $453 milhões, ou $0,17 por ação, no terceiro trimestre, depois de um prejuí...