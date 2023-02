DJ MARKETWATCH: Walmart cai no pré-mercado com previsões baixas

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. desce 4,4% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa ter apresentado previsões abaixo do esperado para o primeiro trimestre e para o ano fiscal de 2024, ofuscando os resultados robustos do quarto trimestre.

A retalhista teve um lucro líquido de $6,275 mil milhões, ou $2,32, para o quarto trimestre, face a $3,562 mil milhões, ou $1,28 por ação no período homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.