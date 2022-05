DJ MARKETWATCH: Walmart falha expectativas no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- As ações da Walmart Inc. recuam 6,7% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa ter dito que o lucro do primeiro trimestre fiscal ficou abaixo das expectativas.

A gigante norte-americana do retalho registou um lucro líquido de $2,054 mil milhões, ou $0,74 por ação, abaixo dos $2,730 mil milhões, ou $0,97 por ação, no ano passado.