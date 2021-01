DJ MARKETWATCH: Walmart renova e altera nome de negócio de anúncios

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse esta quinta-feira que renovou o seu negócio publicitário, incluindo a mudança de nome para Walmart Connect.

Anteriormente conhecido como Walmart Media Group, a gigante do retalho disse que o novo nome reflete as várias formas com que pode ajudar os clientes a chegarem à rede de clientes semanais da empresa, que atinge os 150 milhões.