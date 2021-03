DJ MARKETWATCH: Walmart vai eliminar mínimo de $35 para entregas expresso

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. disse esta segunda-feira que vai eliminar o mínimo de $35 para as entregas Express, um serviço que atualmente está disponível em quase 3.000 das suas lojas. As entregas Express custam $10 mais o custo da entrega existente, embora os membros da Walmart+ apenas paguem a taxa de $10. "Os clientes disseram-nos que por vezes os produtos que precisavam com rapidez não cumpriam o mínimo, por isso estamos a retirá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone