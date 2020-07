DJ MARKETWATCH: Walmart vai exigir uso de máscara em todas as lojas nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. anunciou esta quarta-feira que será exigido o uso de máscaras em todas as lojas nos EUA e armazéns Sam's Club a partir de 20 de julho.

As proteções faciais já eram exigidas em 65% das lojas em cidades e vilas onde a sua utilização era determinada pelas autoridades. A empresa tem mais de 5.000 lojas e clubes de compras nos EUA.