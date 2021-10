DJ MARKETWATCH: Wedbush está bullish nos planos de veículos elétricos da GM

(DJ Bolsa)-- O analista da Wedbush Daniel Ives disse que uma reunião de investidores, a 6 de outubro, organizada pela General Motors sobre o seu compromisso em relação aos veículos elétricos "pode mudar o sentimento de [Wall] Street para bullish", de acordo com uma nota de research desta quinta-feira. A GM tem uma "nuvem negra" sobre as suas ações depois da recolha do Chevy Bolt e o impacto da escassez de chips,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

