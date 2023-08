DJ MARKETWATCH: Wells Fargo melhora preço-alvo da Walmart para $175

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Wells Fargo & Co. melhoraram esta quarta-feira o preço-alvo das ações da Walmart Inc. para $175, face a $170, com as expectativas de que a gigante do retalho vai bater as estimativas de Wall Street quando apresentar os resultados do segundo trimestre na próxima semana. "A WMT pareceu um pouco cautelosa no lado macro nas nossas reuniões recentes, mas o tom específico da empresa foi notavelmente positivo"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.