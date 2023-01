DJ MARKETWATCH: Yellen diz que EUA vão atingir limite da dívida na quinta-feira

(DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, enviou uma carta aos responsáveis políticos norte-americanos de topo a alertar que o país deve atingir o limite da dívida na próxima semana. "Estou a escrever-vos para informar, que com início na quinta-feira, 19 de janeiro de 2023, a dívida no mercado dos EUA deve atingir o limite legal. Assim que o limite for atingido, o Tesouro precisará de começar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.