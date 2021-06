DJ McDonald's alvo de falha de segurança de dados na Coreia do Sul, Taiwan

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. disse que hackers roubaram dados de clientes e funcionários dos seus sistemas em mercados incluindo a Coreia do Sul e Taiwan, em mais um exemplo de como estes criminosos se infiltram nas redes de empresas de renome a nível mundial.

A cadeia de fast food disse esta sexta-feira que recentemente contratou consultores externos para investigarem a atividade não autorizada num sistema de segurança interno, motivada ...

