DJ McDonald's: Preços mais altos não afastam clientes

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. disse que os preços mais elevados dos menus, a maior procura pelos hambúrgueres da empresa e outros produtos mais vendidos ajudaram a elevara as receitas no primeiro trimestre do ano.

A gigante de fast food reportou vendas de $5,9 mil milhões nos três meses até ao fim de março, acima das expectativas dos analistas consultados pela FactSet. As receitas trimestrais cresceram 4% em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.