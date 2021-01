DJ McDonald's: Resultados, receitas do 4T ficam aquém das expectativas

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. reportou esta quarta-feira receitas e lucros que falharam as expectativas, numa altura em que a pandemia do coronavírus continua a prejudicar os resultados.

O lucro líquido ascendeu a $1,38 mil milhões, ou $1,84 por ação, no quarto trimestre, abaixo dos $1,57 mil milhões, ou $2,08 por ação, no período homólogo.