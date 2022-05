DJ McDonald's vai vender operações na Rússia a titular de licença

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. chegou a acordo para vender o negócio da Rússia a um titular de um licenciamento existente, Alexander Govor, dias depois de ter dito que iria sair do mercado russo.

A empresa disse que Govor vai adquirir a totalidade do portefólio de restaurantes da McDonald's e operar os restaurantes com uma nova marca. Govor é o titular de uma licença da McDonald's desde 2015 e opera 25 restaurantes na Sibé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone