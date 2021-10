DJ McDonald's: Vendas e lucros trimestrais superam previsões

(DJ Bolsa)-- A McDonald's Corp. divulgou esta quarta-feira receitas e lucros que superaram as expectativas de Wall Street, devido às vendas comparáveis robustas a nível mundial.

A empresa reportou um lucro líquido de $2,15 mil milhões, ou $2,86 por ação, no trimestre, uma subida face aos $1,76 mil milhões, ou $2,35 por ação, há um ano.