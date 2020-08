DJ Media australianos vão poder exigir pagamentos da Google e da Facebook

(DJ Bolsa)-- As empresas de media da Austrália vão poder exigir pagamentos da Facebook Inc. e da Google, da Alphabet Inc., pelas notícias publicadas nas plataformas, segundo as novas regras, que podem criar um precedente para que outros países exijam às gigantes de tecnologia que compensem os media locais.

