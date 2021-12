DJ Medicamento da GlaxoSmithKline, Vir para a Covid-19 aprovado pela UE

(DJ Bolsa) -- A GlaxoSmithKline PLC disse esta sexta-feira que a Comissão Europeia aprovou o medicamento de anticorpos sotrovimab para o tratamento precoce da Covid-19.

A empresa e a Vir Biotechnology Inc. disseram que a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, garantiu a autorização para a comercialização.