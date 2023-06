DJ MERCADOS GLOBAIS: Abalo político na Rússia enerva Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- O breve motim do Grupo Wagner na Rússia reacendeu os receios geopolíticos da região e pressiona as ações no arranque desta segunda-feira, com os investidores atentos às consequências dos eventos do fim de semana.

O Stoxx perde 0,4%, o DAX cede 0,4%, o CAC cai 0,6% e o FTSE desliza 0,5%.

"Com os mercados globais a voltarem a negociar esta segunda-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.