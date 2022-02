DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações abrem voláteis com Ucrânia a pressionar

(DJ Bolsa)-- As ações abriram sob alguma volatilidade, com os investidores a acompanharem a escalada da violência na Ucrânia e considerando o potencial caminho da política monetária dos EUA.

O S&P 500 sobe 0,1% enquanto o Dow Jones Industrial Average cai 0,2%. O Nasdaq Composite sobe 0,2%.