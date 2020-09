DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações aceleram com esperança de retoma

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A Europa abriu a ganhar terreno esta quarta-feira, com as esperanças de retoma económica global e a perspetiva de estímulos monetários e orçamentais a trazerem algum otimismo às bolsas.

O Stoxx Europe 500 soma 1,4% na abertura, o mesmo valor que o alemão DAX e o francês CAC. O britânico FTSE acompanha os ganhos, com uma valorização de 1,6%.