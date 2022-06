DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações afundam na Europa, Wall Street após inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias registaram fortes perdas esta sexta-feira, com os receios económicos causados pela inflação dos EUA, que atingiu um novo máximo de mais de 40 anos.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 2,7%, registando o quarto dia consecutivo de perdas. A nível nacional, o alemão DAX perdeu 3,1%, o francês CAC recuou 2,7% e o britânico FTSE desceu 2,1%.