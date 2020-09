DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações benficiam de progressos na frente da Covid-19

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--As ações europeias aceleram esta segunda-feira, animadas pelos sinais de que podem estar a caminho vacinas contra a Covd-19.

O Stoxx Europe 600 ganha 0,7%, enquanto, a nível nacional, o alemão DAX soma 0,8%, o francês CAC ganha 1% e o britânico FTSE acelera 0,7%.