DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações caem após dados do PIB da Alemanha e EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho, e os mercados de ações dos EUA também caem esta quinta-feira, com os receios de uma segunda vaga de casos do coronavírus e depois de dados terem mostrado que as economias da Alemanha e dos EUA contraíram acentuadamente no segundo trimestre.

O Stoxx Europe 600 caiu 2,3% e a nível nacional o DAX afundou 3,5%, o CAC desvalorizou 2,1% e o FTSE 100 perdeu 2,3%.