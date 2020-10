DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA a caminho de melhor semana desde agosto

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, deixando o S&P 500 a caminho da maior subida semanal desde o final de agosto, depois de os investidores terem recebido de forma positiva as negociações para uma nova ronda de estímulos económicos.

Há momentos, Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 subiam 0,6% e o Nasdaq Composite ganhava 0,7%.