DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem a perder terreno

(DJ Bolsa)-- Wall Street abriu em queda esta terça-feira, no dia em que se inicia a reunião de dois dias da Reserva Federal dos EUA, onde os juros devem permanecer estáveis.

O DJIA abriu a perder 0,2%, enquanto o S&P 500 cai 0,3% e o Nasdaq recua 0,4%.

A Fed inicia hoje a sua reunião de dois dias e a expectativa é que o banco central mantenha as taxas de juros estáveis na quarta-feira, embora um aumento da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.