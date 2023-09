DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em alta antes de dados, bancos centrais

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, no início de uma semana ocupada em termos de dados económicos relevantes.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average ganham 0,4%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq Composite avança 0,6%.

Os próximos dias vão trazer dados dos EUA sobre os preços no consumidor e no produtor, além das vendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.