DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em alta após abrandamento da inflação PCE

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, depois de o indicador preferido de inflação da Reserva Federal ter revelado um novo abrandamento.

O S&P 500 sobe 0,8%, enquanto o Dow Jones Industrial Average ganha 0,6% e o índice tecnológico Nasdaq Composite Index avança 1%.

O índice de preços com gastos no consumo pessoal,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.