DJ MERCADOS GLOBAIS: Ações dos EUA abrem em alta lideradas por tecnológicas

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA aceleram na abertura, colocando os principais índices a caminho de recuperar parte das perdas esta quarta-feira, depois da pressão de venda da sessão anterior.

O S&P 500 acelera 0,3% e o Dow Jones Industrial Average ganha 0,6% no arranque, enquanto o Nasdaq Composite Index sobe 0,2%.